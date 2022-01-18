Комиссариат ООН поблагодарил Азербайджан

Управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) поблагодарило Азербайджан за соблюдение международного права.

Управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) поблагодарило Азербайджан за соблюдение международного права.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в Азербайджане Гвидо Амброзо на мероприятии, посвященном международной защите беженцев.

По его словам, ситуация с беженцами и соискателями убежища остается непростой: "В 2019-2021 годах 1155 беженцам и просителям убежища была оказана помощь в получении документов, регистрации актов о рождении, получении гражданства и т.д.".