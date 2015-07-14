Уорлик: Взгляды Москвы и Вашингтона на урегулирование конфликта по-настоящему совпадают

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ "И Армения, и Азербайджан, имеют право обеспечивать свою безопасность. В этой связи мы понимаем, почему они нуждаются и стремятся приобретать вооружение у разных поставщиков".

Как сообщает Report, об этом в интервью газете "Ведомости" заявил сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Джеймс Уорлик, комментируя вопрос закупки Азербайджаном оружия у России.

По его словам, обеспокоенность вызывает усиление милитаризации, особенно вдоль линии соприкосновения, а также вдоль азербайджано-армянской границы.

Выражая свое мнение по поводу урегулирования конфликта в свете напряженных отношений между странами-членами МГ ОБСЕ, Дж.Уорлик сказал, что в отношениях между США и РФ есть напряженность, но "это не касается нашего вопроса". По его словам, это область, где взгляды Москвы и Вашингтона по-настоящему совпадают.

Говоря об отношении США к вводу миротворческих сил в Нагорный Карабах для обеспечения безопасности, Дж.Уорлик сказал, что если стороны согласятся на участие и формат миротворческого контингента, США готовы поддержать этот вариант. "Но мы сейчас не обсуждаем этот вопрос. Мы говорим о различных вариантах гарантий безопасности, какими они могут быть, но пока мы не достигли момента, когда можно говорить о формировании миротворческих сил".