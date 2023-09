Университет ADA и Дипакадемия при МИД Хорватии подписали меморандум о взаимопонимании

Подписан меморандум о взаимопонимании между Университетом ADA и Дипломатической академией Министерства иностранных и европейских дел Хорватии.

Как передает Report со ссылкой на публикацию внешнеполитического ведомства Азербайджана в социальной сети "Х", подписание состоялось в рамках официального визита министра иностранных дел Джейхуна Байрамова в Хорватию.