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Университет ADA и Дипакадемия при МИД Хорватии подписали меморандум о взаимопонимании

Университет ADA и Дипакадемия при МИД Хорватии подписали меморандум о взаимопонимании Подписан меморандум о взаимопонимании между Университетом АДА и Дипломатической академией Министерства иностранных и европейских дел Хорватии.
Внешняя политика
6 сентября 2023 г. 14:40
Университет ADA и Дипакадемия при МИД Хорватии подписали меморандум о взаимопонимании

Подписан меморандум о взаимопонимании между Университетом ADA и Дипломатической академией Министерства иностранных и европейских дел Хорватии.

Как передает Report со ссылкой на публикацию внешнеполитического ведомства Азербайджана в социальной сети "Х", подписание состоялось в рамках официального визита министра иностранных дел Джейхуна Байрамова в Хорватию.

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