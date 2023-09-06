Университет ADA и Дипакадемия при МИД Хорватии подписали меморандум о взаимопонимании

Университет ADA и Дипакадемия при МИД Хорватии подписали меморандум о взаимопонимании

Подписан меморандум о взаимопонимании между Университетом АДА и Дипломатической академией Министерства иностранных и европейских дел Хорватии.

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