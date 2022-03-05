UN-HABITAT : Готовы к тесному сотрудничеству с правительством Азербайджана

Программа ООН по населенным пунктам поддерживает строительство городов в постконфликтных условиях в различных странах мира, создание концепций устойчивого городского развития и готова к тесному сотрудничеству и обмену опытом и с правительством Азербайджан

Программа ООН по населенным пунктам поддерживает строительство городов в постконфликтных условиях в различных странах мира, создание концепций устойчивого городского развития и готова к тесному сотрудничеству и обмену опытом и с правительством Азербайджана.

Об этом заявила исполнительный директор программы по содействию устойчивому развитию населенных пунктов (UN-HABITAT) Маймуной Мохд Шариф на приеме у президента Ильхама Алиева.

Отметив, что она впервые посетила нашу страну, исполнительный директор отметила, что градостроительство и концепция развития Азербайджана под руководством президента Ильхама Алиева произвели на нее глубокое впечатление.

В Азербайджане наблюдается единство старины и современности, современные здания построены в гармонии с историческими, отметила Маймуна Мохд Шариф и выразила удовлетворение современностью городской транспортной системы и дорожной инфраструктуры, являющихся составной частью городского планирования и урбанизации.

Исполнительный директор рассказала, что провела один день в Агдаме и ознакомилась с планом развития и урбанизации города. Она с удовлетворением отметила, что целью Азербайджана является внедрение концепции современного эко-города с нулевой эмиссией на освобожденных территориях, и в частности Агдаме.