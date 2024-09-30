Умуд Мирзоев: Различные силы препятствуют миру между Азербайджаном и Арменией

Различные международные силы препятствуют миру между Азербайджаном и Арменией.

Различные международные силы препятствуют миру между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Международного фонда "Евразия пресс" Умуд Мирзоев на круглом столе на тему "Гражданское общество против идеологических атак, направленных на национально-духовные ценности" в Баку.

Он отметил, что Азербайджан положил конец существованию сепаратистского режима на своих территориях.

"Армения, в свою очередь, не спешит подписывать мирное соглашение. Напротив, это государство наращивает военную мощь. Различные страны проводят совместные учения с Арменией, что ясно свидетельствует о том, что некоторые силы не заинтересованы в установлении мира в регионе", - сказал он.

По мнению Мирзоева, идеологическое давление на Азербайджан также является проявлением этой тенденции: "В борьбе с таким давлением ключевая роль должна принадлежать не только средствам массовой информации, но и гражданскому обществу. Наша цель - достичь справедливого мира".