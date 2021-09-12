УМК выразило соболезнование в связи с гибелью турецких военнослужащих

Управление мусульман Кавказа выразило соболезнование в связи с гибелью турецких военнослужащих в Сирии

Управление мусульман Кавказа выразило соболезнование в связи с гибелью турецких военнослужащих в Сирии, сообщает Report.

"Мы огорчены новостью о гибели и ранении братских военнослужащих в сирийском городе Идлиб. Мы просим у Аллаха прощения для шехидов, разделяем боль их близких, выражаем глубокие соболезнования семьям и желаем им терпения. Пусть покоятся они с миром. Мы молим Аллаха о скорейшем выздоровлении всех раненых. Ваша боль - это наша боль", - говорится в письме.

Отметим, что 11 сентября во время проведения оперативно-поисковой операции в Идлибе турецкие военнослужащие подверглись нападению. В результате погибли два человека, еще трое получили ранения.