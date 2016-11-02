Умит Ярдым: Азербайджан сыграл не последнюю роль в нормализации российско-турецких отношений

Москва. 2 ноября. REPORT.AZ/ Отношения между Россией и Турцией близки к идеальным, заявил Report посол Турции в России Умит Ярдым.

"Отношения между Россией и Турцией стремительно развиваются после кризиса, связанного с трагедией Су-24. Азербайджан сыграл не последнюю роль в нормализации наших отношений", - заявил У.Ярдым.

По его словам, Россия и Турция достигли полного взаимопонимания по многим вопросам, в том числе и по ряду региональных конфликтов.

"Турция вместе с Россией прикладывает значительные усилия для урегулирования многих региональных конфликтов. Отношения между Россией и Турцией очень хорошие, почти идеальные", - сказал посол.

Дипломат выразил мнение, что неформальное общение президентов Турции, России и Азербайджана на полях энергетического саммита в Стамбуле - "добрый посыл для народов этих стран и всего мира".

"Азербайджан – это братская страна. Я работал некоторое время дипломатом в Азербайджане и видел насколько близки наши страны и народы. Мы всегда радуемся успехам азербайджанского народа, равно как огорчаемся от его неудач. Верим в скорейшее и справедливое разрешение нагорно-карабахского конфликта", - отметил Умит Ярдым.