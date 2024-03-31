Умер бывший конгрессмен, посол Азербайджана выразил соболезнования

Член Палаты представителей Конгресса США от Массачусетса (демократ) Уильям Делахант умер в возрасте 82 лет.

Член Палаты представителей Конгресса США от Массачусетса (демократ) Уильям Делахант умер в возрасте 82 лет.

Как передает Report, об этом сообщил государственный телеканал WCVB.

Посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим выразил соболезнования в связи со смертью экс-когрессмена.

"Мои глубочайшие соболезнования семье бывшего члена Палаты представителей США Уильяма Делаханта. Билл был великим государственным деятелем и очень дорогим другом, и нам будет не хватать его мудрости. Покойтесь с миром!", - написал дипломат в соцсети.