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Умер бывший конгрессмен, посол Азербайджана выразил соболезнования 

Умер бывший конгрессмен, посол Азербайджана выразил соболезнования  Член Палаты представителей Конгресса США от Массачусетса (демократ) Уильям Делахант умер в возрасте 82 лет.
Внешняя политика
31 марта 2024 г. 05:52
Умер бывший конгрессмен, посол Азербайджана выразил соболезнования 

Член Палаты представителей Конгресса США от Массачусетса (демократ) Уильям Делахант умер в возрасте 82 лет.

Как передает Report, об этом сообщил государственный телеканал WCVB.

Посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим выразил соболезнования в связи со смертью экс-когрессмена.

"Мои глубочайшие соболезнования семье бывшего члена Палаты представителей США Уильяма Делаханта. Билл был великим государственным деятелем и очень дорогим другом, и нам будет не хватать его мудрости. Покойтесь с миром!", - написал дипломат в соцсети.

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Версия на азербайджанском языке Sabiq konqresmen vəfat edib, Azərbaycan səfiri başsağlığı verib

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