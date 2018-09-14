Умаханов: Путин примет участие в азербайджано-российском межрегиональном форуме в Баку

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ "Президент России Владимир Путин в рамках визита в Баку примет участие в азербайджано-российском межрегиональном форуме".

Как передает Report со ссылкой на "Вестник Кавказа", об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов.

"Грядущий межрегиональный форум России и Азербайджана будет проходить не просто под эгидой двух президентов, но и с их непосредственным участием. Я думаю, что визит приурочен к форуму, и это свидетельство важности не только вертикальных связей между Россией и Азербайджаном, но и горизонтального расширения взаимодействия между нашими государствами", - подчеркнул зампред Совета Федерации.

Таким образом, по словам Умаханова, визит Владимира Путина покажет, что в отношениях России и Азербайджана экономика выходит на первый план.

"Одним из направлений для активизации экономических контактов является сотрудничество на Каспии. Подписанная месяц назад Конвенция имеет целый набор направлений экономического трансграничного взаимодействия. В том числе речь идет об активном использовании транспортной инфраструктуры наших стран", - сказал Ильяс Умаханов.

Ранее стало известно, что российский лидер посетит Азербайджан 25 сентября.