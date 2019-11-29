Ильяс Умаханов: Визит Мехрибан Алиевой в Россию - знаковое событие исторического масштаба - ИНТЕРВЬЮ

В интервью Report заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Ильяс Умаханов рассказал о визите первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Россию, об успехе юбилейного Российско-азербайджанского регионального форума и взаимной поддержке стран на международных площадках.
- На днях завершился визит первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой в Российскую Федерацию. Насколько визит был плодотворным?
- Я считаю, что это очень знаковое событие исторического масштаба, потому что это первый визит первого вице-президента Азербайджана, уважаемой Мехрибан Алиевой в Россию, который прошел на очень высоком уровне. Состоялись встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Этот визит был ознаменован вручением ей высокой государственной награды, которую Владимир Путин вручил в Кремле.
- В Москве прошел Десятый юбилейный Российско-азербайджанский межрегиональный форум. Что вы можете сказать о значимости проведения подобного рода мероприятий?
- X Российско-азербайджанский межрегиональный форум прошел весьма успешно, результативно и плодотворно. Его открывали Мехрибан Алиева вместе с Валентиной Матвиенко. Такого рода форматы дают очень сильный импульс развитию прямых торгово-экономических, культурных, гуманитарных связей. Я более чем уверен, что в самое ближайшее время мы увидим результаты этого взаимодействия и сотрудничества и в увеличении товарооборота, и в развитии прямых культурных связей между вузами, регионами, муниципальными образованиями двух стран. Это крайне важное направление нашей работы, в том числе Совета Федерации, Палаты регионов.
- Что объединяет Азербайджан и Россию на международных площадках?
- Азербайджан и Россию на международных площадках объединяет либо схожесть, либо же совпадение позиций по ключевым проблемам мировой политики. И это отражается в том числе и на взаимодействии парламентов двух стран - Государственной Думы Российской Федерации и Милли Меджлиса Азербайджанской Республики. Мы взаимодействуем в рамках Межпарламентского союза, мы взаимодействуем в Парламентской ассамблее Совета Европы и всякий раз делегации России и Азербайджана очень активно поддерживают друг друга. Мы понимаем, что с такой регулярной периодичностью некоторые западные страны, западные политики, парламентарии предпринимают атаки на наши страны, стараясь исказить реальное положение дел, поэтому такая общая консолидированная позиция позволяет противостоять такого рода попыткам.
İqbal RüstəmovАвтор новости