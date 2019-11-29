Ильяс Умаханов: Визит Мехрибан Алиевой в Россию - знаковое событие исторического масштаба - ИНТЕРВЬЮ

В интервью Report заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Ильяс Умаханов рассказал о визите первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Россию, об успехе юбилейного Российско-азербайджанского регионального форума и взаимной поддержке стран на международных площадках.

- На днях завершился визит первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой в Российскую Федерацию. Насколько визит был плодотворным?

- Я считаю, что это очень знаковое событие исторического масштаба, потому что это первый визит первого вице-президента Азербайджана, уважаемой Мехрибан Алиевой в Россию, который прошел на очень высоком уровне. Состоялись встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Этот визит был ознаменован вручением ей высокой государственной награды, которую Владимир Путин вручил в Кремле.

- В Москве прошел Десятый юбилейный Российско-азербайджанский межрегиональный форум. Что вы можете сказать о значимости проведения подобного рода мероприятий?

- X Российско-азербайджанский межрегиональный форум прошел весьма успешно, результативно и плодотворно. Его открывали Мехрибан Алиева вместе с Валентиной Матвиенко. Такого рода форматы дают очень сильный импульс развитию прямых торгово-экономических, культурных, гуманитарных связей. Я более чем уверен, что в самое ближайшее время мы увидим результаты этого взаимодействия и сотрудничества и в увеличении товарооборота, и в развитии прямых культурных связей между вузами, регионами, муниципальными образованиями двух стран. Это крайне важное направление нашей работы, в том числе Совета Федерации, Палаты регионов.

- Что объединяет Азербайджан и Россию на международных площадках?

- Азербайджан и Россию на международных площадках объединяет либо схожесть, либо же совпадение позиций по ключевым проблемам мировой политики. И это отражается в том числе и на взаимодействии парламентов двух стран - Государственной Думы Российской Федерации и Милли Меджлиса Азербайджанской Республики. Мы взаимодействуем в рамках Межпарламентского союза, мы взаимодействуем в Парламентской ассамблее Совета Европы и всякий раз делегации России и Азербайджана очень активно поддерживают друг друга. Мы понимаем, что с такой регулярной периодичностью некоторые западные страны, западные политики, парламентарии предпринимают атаки на наши страны, стараясь исказить реальное положение дел, поэтому такая общая консолидированная позиция позволяет противостоять такого рода попыткам.