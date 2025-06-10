Ульвия Зульфугар: Абсурдные заявления Мединского противоречат позиции самой России

Ульвия Зульфугар: Абсурдные заявления Мединского противоречат позиции самой России

Помощник президента России, председатель Межведомственной комиссии по историческому образованию России Владимир Мединский, по-видимому, либо не обладает достоверными знаниями об истории, либо намеренно искажает историю.

Об этом Report заявила политический эксперт Ульвия Зульфугар.

Она отметила, что Мединский в своем комментарии для "Russia Today" несколько раз повторил слово "спорная территория" в отношении Карабаха, и последующие предложения также строил именно на этом.

"Отсюда становится ясно, что помощник президента намеренно делает указанное заявление, не соответствующее действительности, о суверенных территориях Азербайджана. Использование таких абсурдных выражений, как "спорная территория" в отношении Карабаха, в речи человека в статусе Мединского, прежде всего, противоречит позиции его собственной страны. Россия, как и другие государства-члены ООН, признает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Это означает, что официальная Москва не может разделять позицию "спорной территории", озвученную Мединским в отношении Карабаха, являющегося суверенной территорией Азербайджана", - заявила она.

Зульфугар добавила, что помощнику президента России лучше воздержаться от заявлений, которые не соответствуют одному из основных принципов международного права — признанию территориальной целостности стран.

"Карабах является суверенной территорией Азербайджана и не должен представляться в искаженном виде как прецедент для других горячих точек", - подчеркнула она.