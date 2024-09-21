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Ульвия Зульфигар: Правительство Армении игнорирует неоднократные попытки Общины Западного Азербайджана начать диалог

Ульвия Зульфигар: Правительство Армении игнорирует неоднократные попытки Общины Западного Азербайджана начать диалог Неоднократные попытки Общины Западного Азербайджана начать диалог с правительством Армении по вопросу возвращения западных азербайджанцев на родные земли остались без ответа.
Внешняя политика
21 сентября 2024 г. 10:39
Ульвия Зульфигар: Правительство Армении игнорирует неоднократные попытки Общины Западного Азербайджана начать диалог

Неоднократные попытки Общины Западного Азербайджана начать диалог с правительством Армении по вопросу возвращения западных азербайджанцев на родные земли остались без ответа.

Как сообщает Report, об этом сказала пресс-секретарь Общины и телевидения Западного Азербайджана Ульвия Зульфигар на мероприятии на тему "Обеспечение права на возвращение как важный стимул для мира и примирения" в рамках 57-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

Зульфигар рассказала участникам мероприятия об истории насильственного изгнания азербайджанцев с нынешней территории Армении, где они составляли в то время абсолютное большинство, и подчеркнула, что болезненные последствия депортаций до сих пор не устранены.

"Неоднократные попытки начать диалог с правительством Армении по вопросу возвращения остались без ответа. Вместо этого Армения распространяет заявления, ставящие под сомнение право азербайджанцев на возвращение. Мы надеемся на поддержку международного сообщества, особенно институтов по правам человека ООН. Эта поддержка очень важна, потому что одних усилий Общины недостаточно для устранения препятствий, создаваемых Арменией для нашего возвращения на родные земли", - сказала она.

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