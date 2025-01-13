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Ульвия Зульфигар: ОЗА будет вести диалог с Арменией по пунктам Концепции возвращения

Ульвия Зульфигар: ОЗА будет вести диалог с Арменией по пунктам Концепции возвращения Община Западного Азербайджана, в случае положительного ответа со стороны Армении на призыв к диалогу, будет вести переговоры исключительно по пунктам Концепции возвращения, принятой 26 января 2023 года.
Внешняя политика
13 января 2025 г. 17:09
Ульвия Зульфигар: ОЗА будет вести диалог с Арменией по пунктам Концепции возвращения

Община Западного Азербайджана, в случае положительного ответа со стороны Армении на призыв к диалогу, будет вести переговоры по пунктам Концепции возвращения, принятой 26 января 2023 года.

Об этом Report сообщила представитель общины Ульвия Зульфигар.

"Если Армения положительно ответит на призыв ОЗА к диалогу и встреча между сторонами состоится, то, безусловно, азербайджанская сторона пойдет на переговоры с предложениями, указанными в пунктах Концепции возвращения", - сказала она.

Она напомнила, что Концепция возвращения является основным документом Общины, в котором отражены все моменты, касающиеся ее деятельности.

"Как отмечено в Концепции, основной темой обсуждения должно быть мирное, безопасное и достойное возвращение западных азербайджанцев. Западные азербайджанцы в прошлом веке поэтапно депортировались из родных земель. Последним этапом стала депортация 1987-1991 гг. Армения должна обеспечить право западных азербайджанцев на возвращение, предусмотренное пунктом 2 статьи 13 Всеобщей декларации прав человека", - подчеркнула Зульфигар.

По ее словам, в Западном Азербайджане также должна быть развернута международная миссия, отвечающая за обеспечение безопасности.

"Мы не примем предложений о какой-либо буферной или альтернативной зоне. Каждая семья вернется именно в тот дом, из которого была насильно изгнана", - заявила пресс-секретарь.

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Версия на английском языке Ulviyya Zulfigar: Western Azerbaijan Community will conduct dialogue with Armenia exclusively based on Return Concept
Версия на азербайджанском языке İcma sözçüsü: Ermənistanla dialoqa Qayıdış Konsepsiyasında nəzərdə tutulan müddəaları əsas götürərək gedə bilərik

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