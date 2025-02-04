Центр Саудовской Аравии в Баку готовит новые проекты

Генеральный директор Международной академии арабского языка имени короля Салмана Абдулла Аль-Вашми в рамках своего визита в Азербайджан посетил Центр Саудовской Аравии при Бакинском евразийском университете.

Генеральный директор Международной академии арабского языка имени короля Салмана Абдулла Аль-Вашми в рамках своего визита в Азербайджан посетил Центр Саудовской Аравии при Бакинском евразийском университете.

Как сообщает Report, директор Центра, доцент Ульвия Гусейнова рассказала гостям о его деятельности.

По ее словам, в последние годы в Азербайджане наблюдается повышенный интерес к изучению арабского языка. Она отметила, что Центр активно сотрудничает с арабоязычными посольствами в Баку.

"Наш Центр запланировал множество проектов. Один из них — организация бесплатных уроков арабского языка для всех желающих. Мы представили эту инициативу различным министерствам и организациям в разных секторах и получили немало положительных откликов. Надеемся, что эта идея принесет плоды", — сказала Гусейнова.

В беседе с журналистами генеральный директор Абдулла Аль-Вашми подчеркнул, что в Саудовской Аравии очень трепетно относятся к арабскому языку.

"Мы следим за деятельностью Центра в Баку и надеемся на расширение нашей деятельности здесь. Для этих целей мы ведем тесное сотрудничество с посольством Саудовской Аравии в Баку", - сказал он.

Отметим, что созданный 6 лет назад в Азербайджане Центр Саудовской Аравии является первым и единственным филиалом Международной академии арабского языка в мире.

Кроме того, в Азербайджане впервые с этого года создается Центр тестирования по арабскому языку, аналогичный IELTS, что станет важным шагом в международной сертификации знаний арабского языка.

Фото: Мирджавид Эминоглу