Ульви Мехтиев: Служба ASAN и Baykar Makina создадут исследовательский центр

Председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и инновациям при президенте Ульви Мехтиев дал интервью Haber Global

"Служба ASAN и Фонд технологий Турции подписали соглашение. В Турции несколько лет действует проект "Наука Турции". В Азербайджане мы создадим аналогичный центр - "Наука Баку".

Как сообщает Report, об этом в интервью телеканалу Haber Global сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и инновациям при президенте Ульви Мехтиев.

Он отметил, что в этом центре азербайджанская молодежь сможет участвовать в тренингах по программированию, созданию дронов и другим направлениям, что позволит им освоить профессиональные знания.

Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и инновациям при президенте и компания Baykar Makina подписали протокол о сотрудничестве.

"Служба ASAN совместно с этой компанией создаст совместный инновационный исследовательский центр. Оба соглашения для нас дороги и значимы. Мы планируем в кратчайшие сроки создать совместно с турецкими братьями инновационный исследовательский центр", - отметил У.Мехтиев.

Глава госагентства также добавил, что фестиваль "Технофест" пройдет в Баку: "Между нашими профильными министерствами ведутся переговоры. Мы планируем провести этот фестиваль в Баку. Верю, что мы сможем предпринять важные шаги в этой сфере".