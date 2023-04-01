Ульви Мехтиев: при ООН будет создан фонд ASAN xidmət

В ООН ведется работа по учреждению фонда для более оперативного доведения инициатив ASAN xidmət (Служба ASAN - ред.) до международного сообщества.

Ведется работа по учреждению в ООН фонда для более оперативного доведения инициатив ASAN xidmət (Служба ASAN - ред.) до международного сообщества.

Об этом американскому бюро Report сказал находящийся с визитом в Нью-Йорке председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехтиев.

По его словам, в рамках 22-й сессии Комитета экспертов по государственному управлению (CEPA) Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) официальные лица всемирной организации и международные эксперты высоко оценили направления деятельности ASAN xidmət и сотрудничество Азербайджана с ООН.

"Радует тот факт, что чиновники ООН уже рекомендуют азербайджанскую модель ASAN xidmət странам, которые хотят провести реформы в области предоставления государственных услуг. Здесь мы вновь удостоверились, что модель ASAN xidmət, созданная 10 лет назад по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева, уникальна. Эта модель и концепция были дважды удостоены специальной награды ООН, и в настоящее время экспортируются в 17 стран как интеллектуальный продукт", - подчеркнул У.Мехтиев.

Глава госагентства отметил, что международные эксперты в своих выступлениях особо подчеркнули человекоориентированность и крайнюю прозрачность системы ASAN xidmət. "Мы сделали следующий шаг в направлении продвижения интеллектуального бренда Азербайджана в еще большее число стран через платформу ООН".

Ульви Мехтиев добавил, что на двусторонних встречах с представителями ООН и стран-членов организации были достигнуты договоренности по нескольким проектам, инициированным ООН.

"В настоящее время мы работаем с 20 странами по модели ASAN xidmət, с 17 из них у нас уже есть контракты. Мы помогаем им во внедрении азербайджанской модели, и продолжим этот процесс", - заключил он.

Напомним, что председатель госагентства принял участие в 22-й сессии Комитета экспертов по государственному управлению ЭКОСОС. На мероприятии была представлена подробная информация о модели ASAN xidmət.

Азербайджанской стороной также была проведена пленарная сессия "Трансформация предоставления государственных услуг посредством человекоориентированного дизайна и совместного управления", организованная совместно Государственным агентством и Департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам.