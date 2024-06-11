Ульви Мехтиев: Экономическое сотрудничество Азербайджана и ОАЭ находится на самом высоком уровне

Экономическое сотрудничество между Азербайджаном и ОАЭ сейчас находятся на самом высоком уровне, в частности это актуально в контексте зеленой энергетики

Экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Объединенными Арабскими эмиратами (ОАЭ) находится на самом высоком уровне, в частности это актуально в контексте зеленой энергетики.

Как сообщает Report, об этом председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехтиев заявил на форуме по обмену опытом министров Азербайджана и ОАЭ.

"В ближайшие годы ОАЭ и их инвесторы планируют разработать новые проекты в области возобновляемой энергетики в Азербайджане. Эта инициатива демонстрирует приверженность Азербайджана, наряду с его международными партнерами, к переходу от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии", - сказал он.

По словам Ульви Мехтиева, отношения между двумя братскими странами развиваются по восходящей линии: "Мы являемся свидетелями постоянного развития и успехов в различных областях".