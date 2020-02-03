Украинский депутат: Отношения с Азербайджаном выходят на новый уровень - ИНТЕРВЬЮ

Эксклюзивное интервью Report с украинским депутатом, сопредседателем рабочей группы по межпарламентским связям Украина-Азербайджан Валерием Колюхом.

- Азербайджан и Украину связывают крепкие отношения с момента начала приобретения независимости. Как вы оцениваете состояние нынешних отношений?

- Отношения между нашими странами были традиционно тёплыми и будут лишь укрепляться. В вопросах восстановления суверенитета и территориальной целостности наших государств в рамках международно признанных границ мы оказываем друг другу неизменную поддержку, что в свою очередь способствует укреплению доверия. В целом, по итогам последней встречи глав государств Украины и Азербайджана, можно говорить, что нынешние отношения стран выходят на новый уровень экономического сотрудничества и подъёма.

- В конце прошлого года Баку с официальным визитом посетил глава украинского государства Владимир Зеленский, в ходе визита были подписаны ряд документов. Какими вы видите итоги данного визита с точки зрения укрепления связей между нашими странами?

-На мой взгляд, визит прошёл очень насыщенно и успешно. Встреча показала, что у наших стран есть огромный потенциал и желание усиления экономического сотрудничества, в частности в энергетической, транспортной сфере и сельском хозяйстве, а также активизации взаимного инвестирования.

Немаловажным фактом стало участие президента Украины Владимира Зеленского и президента Азербайджана Ильхама Алиева на азербайджано-украинском бизнес-форуме, который подчеркнул серьёзность намерений руководителей стран в развитии торгово-экономических отношений.

- Азербайджанская диаспора достаточно хорошо представлена в Украине и имеет свои организации. Какую роль играет наша диаспора в Украине, и наоборот?

- В Украине одна из самых многочисленных азербайджанских диаспор. Азербайджанская диаспора всегда была хорошо организована и дружеская. Для нас азербайджанцы являются достойным примером для подражания в умении консолидироваться и последовательно придерживаться своих позиций. Во время организационного заседания депутатской группы Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с Азербайджаном присутствовавший на заседании председатель диаспоры азербайджанцев Хикмет Джавадов подчеркнул, что между Украиной и Азербайджаном всегда были очень хорошие отношения и поддержка.

Также азербайджанские бизнесмены в Украине заинтересованы и готовы расширять свою деятельность. Хорошим сигналом для всех инвесторов стало анонсированное расширение деятельности компании SOCAR в Украине и приобретение азербайджанским мобильным оператором Bakcell мобильного оператора "Vodafone Украина". Перспективными стали встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом компании SOCAR Ровнагом Абдуллаевым в швейцарском Давосе, а затем и в Киеве. Стороны отметили важность инвестирования в инфраструктурные проекты и предприятия, а также газотранспортные мощности Украины.

Что касается украинской диаспоры в Азербайджане – я вижу огромные перспективы для развития украинской культуры в Азербайджане в рамках деятельности общественной организации "Украинский конгресс Азербайджана", проведение Дней украинского кино в Азербайджане, изучение украинского языка в ведущих университетах Азербайджана, а также необходимость открытия Почетного консульства Украины в Азербайджане.

- Азербайджан поддерживает Украину на международной арене, в рамках различных международных институтов и структур, как и наоборот. Как вы оцениваете наше сотрудничество в данном контексте? Могут ли обе страны выступать с единой позицией в ООН, к примеру, предлагая совместную резолюцию об оккупированных территориях?

- Украина и Азербайджан последовательно являются приверженцами международного права и тут наши принципы совпадают. Важная тема в сегодняшней повестке дня – это обеспечение региональной и национальной безопасности, имею в виду войну на востоке Украины и нагорно-карабахский конфликт. Президент Украины неизменно заявлял о взаимной поддержке в вопросах восстановления суверенитета и территориальной целостности наших государств в рамках международно признанных границ. В этом направлении мы продолжаем совместную работу как в двустороннем формате, так и на международных площадках, и в этом мы придерживаемся единой позиции.

- Каким вы видите будущее ГУАМ, связи Баку и Киева в данной организации? Какие перспективные направления вы могли бы назвать для сотрудничества в рамках данной платформы? Что вы думаете о нашем взаимодействии в ОЧЭС? В каком направлении можно развивать данную структуру?

- В целом, я вижу перспективу углубления сотрудничества стран-участников Организации за демократию и стратегическое развитие - ГУАМ. Накануне визита президента Украины в Баку в Киеве прошла встреча участников организации. В основном, обсуждались экономические вопросы, касающиеся реализации зоны свободной торговли. В частности, обсуждались вопросы упрощении таможенных тарифов и создание благоприятного инвестиционного климата для стран-участниц. На мой взгляд, вопросы экономического сотрудничества сейчас выходят на первый план. При этом стоит отметить, что потенциал у организации есть, хотя сами участники говорят о необходимости улучшения внутренней коммуникации и популяризации объединения. Главный посыл к организации, который был озвучен во время встречи глав государств Азербайджана и Украины, - наши страны объединяет стремление к безопасности и стабильности в регионе, экономическому развитию, росту инвестиций, развитию инфраструктуры и культурному обмену между нашими людьми. Это приоритетно.

Что касается взаимодействия в рамках ОЧЭС, перспективным направлением может стать развитие международного транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия и активное использование украинских черноморских портов в товарообороте между странами ЕС, кавказскими республиками и республиками Средней Азии.

- Украина проявляет интерес к присоединению к глобальной инициативе "Один пояс – один путь". С учетом выхода Украины к Черному морю и роли Азербайджана, как связующего звена между Центральной Азией и Южным Кавказом, наши страны могли бы более тесно сотрудничать в рамках данного проекта. Какими вы видите перспективы развития инициативы в рамках взаимодействия транспортных возможностей Азербайджана и Украины? В рамках каких других проектов мы могли бы взаимодействовать?

- Украина является участником Транскаспийского транспортного маршрута. Это направление стоит особого внимания, поскольку частично российско-украинская граница на востоке нашей страны сейчас находиться не под контролем украинской власти. Для выхода на рынки Центральной Азии может быть задействована активно развивающаяся транспортная инфраструктура Азербайджана.

Кроме того, украинская сторона выступила с поддержкой "Южного газотранспортного коридора" и готовностью изучить возможности его расширения. Это позволит диверсифицировать поставки газа европейским потребителям. В целом, уникальный транзитный потенциал наших стран необходимо использовать и развивать соответствующую инфраструктуру.

Думаю, что более конкретные планы по реализации заявленных намерений будут представлены после проведения в Украине 12-го заседания Совместной межправительственной украинско-азербайджанской Комиссии, которая состоялась в Киеве с 29 по 31 января.

- Как вы оцениваете роль культурных связей в сближении народов Украины и Азербайджана? Насколько они глубоки?

- Мне, как члену Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций, приятен тот факт, что молодые люди из Азербайджана приезжают получать высшее образование в Украину и количественно входят в тройку лидеров среди иностранных студентов Украины. В Комитете мы проводим огромную работу над повышением доступности и качественности образования в Украине. Надеюсь, что в дальнейшем такая тенденция сохранится. Также хочу отметить озвученные украинским правительством планы о необходимости активизации научно-технического сотрудничества, реализации общих проектов в сфере медицины. Мы уважаем культуру Азербайджана и видим ответную реакцию азербайджанской стороны. Все эти шаги по укреплению культурных связей способствуют развитию доверительных отношений между странами.

- Какие условия может создать Украина для азербайджанских туристов с учетом многолетнего опыта налаживания курортов и зон отдыха?

Страны имеют большой потенциал и возможности для наращивания сотрудничества в туристической отрасли.

Главными, на мой взгляд, в этом вопросе остаются вопросы качественной транспортной инфраструктуры и процедура пересечения границы. В связи с этим, я поддерживаю предложение Владимира Зеленского имплементировать упрощенные процедуры пересечения государственных границ для граждан стран - членов ГУАМ. А также необходимости развития авиационного, железнодорожного и автомагистрального сообщения. Знаю, что у граждан Азербайджана вызывает интерес наши рекреационные курортные зоны в Западной Украине (Трускавец, Моршин, Сходница), а также горнолыжный курорт в Буковеле, поэтому актуальным будет вопрос налаживания и увеличения авиационного сообщения между Баку и Львовом. В ближайшее время будет проведен украинско-азербайджанский туристический форум на уровне Ассоциации турагентств Азербайджана и Департамента туризма и курортов при Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины с привлечением частных туристических кампаний в развитие туризма между нашими странами.

- Как вы оцениваете сотрудничество Киева и Баку в области ВПК?

В условиях наличия военных конфликтов в наших странах необходимость сотрудничества в сфере обороны сложно переоценить. И Азербайджанская Республика остается одним из базовых партнёров в сфере военно-технического сотрудничества. Думаю, нужно делать ставку на развитии инновационных подходов в сфере обороны и трансфере технологий, а не только на эксплуатации старых проектов и наработок. Важным стимулом для развития совместных проектов может стать участие Украины в Азербайджанской международной оборонной выставке "ADEX-2020".