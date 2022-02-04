Украинским педагогам вручены государственные награды Азербайджана

В Ирпеньской средней общеобразовательной школе № 12 имени академика Зарифы Алиевой состоялась церемония вручения наград преподавателям, награжденным президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым орденами и медалями.

В Ирпеньской средней общеобразовательной школе № 12 имени академика Зарифы Алиевой состоялась церемония вручения наград преподавателям, награжденным президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым орденами и медалями.

По сообщению восточно-европейского бюро Report, сначала участники мероприятия посетили памятник академика Зарифы Алиевой в парке, расположенном в центре города Ирпень. Затем участники церемонии ознакомились с фотографиями и изданиями, посвященными жизни и творчеству академика в музее при школе. Затем мероприятие продолжилось в актовом зале. “Зарифа ханум была не только выдающимся офтальмологом, но и спутницей жизни общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Увековечивание памяти выдающейся личности в нашем городе представляет особую значимость в двусторонних дружественных отношениях. Сотрудники посольства Азербайджана в Украине уделяют учебному заведению особое внимание, здесь проводятся различные мероприятия. В музее, созданном Зарифой ханум при поддержке председателя Конгресса азербайджанцев Ирпени Намика Гулиева, экспонируются ценные образцы, олицетворяющие собой наши дружественные связи”, - отметила директор школы Валентина Антоненко.

Мэр города Александр Маркушин в своем выступлении подчеркнул, что увековечение в Ирпене памяти выдающегося азербайджанского академика укрепляет роль и значимость города в международном сотрудничестве.

Выступившая на мероприятии посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова отметила заслуги директора школы Валентины Антоненко в расширении двусторонних отношений.

Сопредседатель Рады азербайджанцев Украины, председатель Конгресса азербайджанцев Киева Олег Крапивин поздравил преподавательский состав школы со знаменательным событием.

Председатель Объединенного Конгресса Азербайджанцев Украины Ровшан Тагиев в своем выступлении подчеркнул, что подобные награды и мероприятия открывают путь к новым стимулам в дружеских отношениях между народами.

Выступивший на церемонии экс-министр иностранных дел Азербайджана Вилаят Гулиев рассказал о роли и значимости подобных мероприятий в развитии межгосударственных отношений.

В заключение директор школы Валентина Антоненко была награждена орденом “Достлуг”, а учителя Алла Чумак и Юлия Крылача - медалями “Терегги”.