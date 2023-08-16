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Станислав Дядечко: Впечатлен красотой Центра Гейдара Алиева

Станислав Дядечко: Впечатлен красотой Центра Гейдара Алиева Впечатлен красотой Центра Гейдара Алиева. Если будет такая возможность, я еще раз приеду в Азербайджан.
Внешняя политика
16 августа 2023 г. 12:09
Станислав Дядечко: Впечатлен красотой Центра Гейдара Алиева

Впечатлен красотой Центра Гейдара Алиева. Если будет такая возможность, я еще раз приеду в Азербайджан.

Об этом Report сказал прибывший в Азербайджан в составе группы украинских детей в рамках программы реабилитации Станислав Дядечко.

"Мне очень понравилось в вашей стране, тут очень красиво. Хотел бы особо отметить нашу экскурсию в Центр Гейдара Алиева. Я очень впечатлен его красотой. Также понравился Музей кукол. Я хотел бы еще раз посетить не только страну, но и данный Центр Гейдара Алиева. Планирую посвятить весь день его изучению", - заявил украинский школьник.

Он также отметил азербайджанскую кухню, добавив, что особо ему полюбились гутабы.

В рамках 14-дневной программы социальной реабилитации, организованной Агентством социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения, помимо столицы, украинские дети познакомились с регионами страны. Они побывали в Шамахы, Исмаиллы, Габале и Шеки. Кроме того, дети также принимают участие в психосоциальных тренингах, проходят курсы английского языка, обучаются национальным танцам и посещают мастер-классы.

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Версия на азербайджанском языке Stanislav Dyadeçko: “Heydər Əliyev Mərkəzinin gözəlliyi məndə dərin təəssürat yaradıb”
Версия на английском языке Ukrainian student says 'impressed' by beauty of Heydar Aliyev Center

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