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Украинский политолог: Президент Алиев в Ханкенди передал Украине опыт азербайджанского народа

Украинский политолог: Президент Алиев в Ханкенди передал Украине опыт азербайджанского народа Азербайджану пришлось ждать и бороться 30 лет за свои территории, которые были оккупированы.
Внешняя политика
21 июля 2025 г. 12:01
Украинский политолог: Президент Алиев в Ханкенди передал Украине опыт азербайджанского народа

Азербайджану пришлось бороться в течение почти 30 лет за освобождение территорий, которые находились под армянской оккупацией.

Об этом Report заявил профессор кафедры политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия" Тарас Кузио.

"Азербайджану пришлось ждать и сражаться почти три десятилетия после окончания первой Карабахской войны, чтобы освободить свои оккупированные территории - в 2020 году и в 2023 году. Поэтому президент Азербайджана Ильхам Алиев (выступая в Ханкенди - ред.), передавал украинцам опыт своего народа", - сказал политолог.

Он также подчеркнул, что после распада СССР две страны - Россия и Армения - напали на своих соседей с целью оккупации территорий.

"Азербайджан не одинок в осуждении российского империализма и посягательства на территориальную целостность своих соседей. Только две бывшие советские республики — Россия и Армения — после 1991 года предприняли ирредентистские действия в отношении своих соседей, игнорируя Алма-Атинскую декларацию от декабря 1991 года, в которой говорилось, что республиканские границы станут международными границами с 1 января 1992 года", - заключил он.

Отметим, что президент Ильхам Алиев 19 июля в Ханкенди на встрече с участниками III Шушинского глобального медиафорума, отвечая на вопрос украинского журналиста Дмитрия Гордона, заявил, что Украина на примере Азербайджана никогда не должна смириться и соглашаться с оккупацией своих территорий.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynalı politoloq: Prezident İlham Əliyev Xankəndidə ölkəmizə Azərbaycanın təcrübəsini ötürüb
Версия на английском языке Ukrainian expert: In Khankandi, President Aliyev shared experience of Azerbaijani people with Ukraine

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