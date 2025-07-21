Украинский политолог: Президент Алиев в Ханкенди передал Украине опыт азербайджанского народа

Азербайджану пришлось бороться в течение почти 30 лет за освобождение территорий, которые находились под армянской оккупацией.
Об этом Report заявил профессор кафедры политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия" Тарас Кузио.
"Азербайджану пришлось ждать и сражаться почти три десятилетия после окончания первой Карабахской войны, чтобы освободить свои оккупированные территории - в 2020 году и в 2023 году. Поэтому президент Азербайджана Ильхам Алиев (выступая в Ханкенди - ред.), передавал украинцам опыт своего народа", - сказал политолог.
Он также подчеркнул, что после распада СССР две страны - Россия и Армения - напали на своих соседей с целью оккупации территорий.
"Азербайджан не одинок в осуждении российского империализма и посягательства на территориальную целостность своих соседей. Только две бывшие советские республики — Россия и Армения — после 1991 года предприняли ирредентистские действия в отношении своих соседей, игнорируя Алма-Атинскую декларацию от декабря 1991 года, в которой говорилось, что республиканские границы станут международными границами с 1 января 1992 года", - заключил он.
Отметим, что президент Ильхам Алиев 19 июля в Ханкенди на встрече с участниками III Шушинского глобального медиафорума, отвечая на вопрос украинского журналиста Дмитрия Гордона, заявил, что Украина на примере Азербайджана никогда не должна смириться и соглашаться с оккупацией своих территорий.