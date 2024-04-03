Украинский офицер: Оказанная Азербайджаном помощь неоценима

Правительство Азербайджана и азербайджанская диаспора в Киеве оказывают неоценимую помощь Украине с начала войны в этой стране.

Правительство Азербайджана и азербайджанская диаспора в Киеве оказывают неоценимую помощь Украине с начала войны в этой стране.

Как передает Report, об этом в беседе с журналистом Гамидом Гамидовым в эфире "Diaspora TV" заявил офицер украинской армии, азербайджанец Мурад Насиров.

По его словам, диаспора в начале войны организовала отдельный поезд для граждан Азербайджана, чтобы эвакуировать их из Украины, однако этим поездом могли воспользоваться также и украинцы: "Этот поезд был полностью оплачен азербайджанской диаспорой. Азербайджан показал себя с наилучшей стороны".

Украинский офицер также напомнил, что Азербайджан регулярно поставляет гуманитарную помощь Украине.

"Также диаспора в Киеве на всех этапах войны нас поддерживает. В SOCAR Украине, насколько я знаю, заправляют машины скорой помощи и военных. В марте 2022 года мы подъезжали на заправку SOCAR. На моей машине всегда были флаги Азербайджана и Украины. И нам сказали, что заправка бесплатно. То есть, в начале войны SOCAR очень сильно поддерживал и сейчас поддерживает. Скорая помощь, военные и волонтеры бесплатно заправляются", - заявил Насиров.