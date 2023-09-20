О нас

Глава Украинского Конгресса Азербайджана: Полное очищение Карабаха от бандформирований обеспечит безопасность гражданского населения

Глава Украинского Конгресса Азербайджана: Полное очищение Карабаха от бандформирований обеспечит безопасность гражданского населения Украинский Конгресс Азербайджана, как и весь азербайджанский народ, с одобрением и большим воодушевлением воспринял решение руководства страны о начале антитеррористических мероприятий на территории Карабахского экономического региона.
Внешняя политика
20 сентября 2023 г. 20:24
Глава Украинского Конгресса Азербайджана: Полное очищение Карабаха от бандформирований обеспечит безопасность гражданского населения

Украинский Конгресс Азербайджана, как и весь азербайджанский народ, с одобрением и большим воодушевлением воспринял антитеррористические мероприятия на территории Карабахского экономического региона.

Как передает Report, об этом заявил Председатель правления Украинского Конгресса Азербайджана Юрий Осадченко.

"Мы целиком и полностью поддерживаем предпринятые военными силами страны меры по разоружению и обеспечению вывода армянских вооруженных формирований с территории Нагорного Карабаха и нейтрализации военной инфраструктуры.

Невыполнение со стороны Армении взятых на себя обязательств при подписании Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, в частности пункта 4, предусматривающего полный вывод армянских вооруженных формирований параллельно с введением в регион российского миротворческого контингента, переполнили чащу терпения народа Азербайджана", - сказал Ю. Осадченко.

По его словам, абсолютно все граждане Азербайджана, независимо от национальности, с большой надеждой ожидают полного вывода армянских вооруженных формирований с нашей земли и скорейшего восстановления конституционного порядка:

"Полное очищение Карабахского региона от сепаратистских элементов и бандитских формирований обеспечит безопасность гражданского населения вне зависимости от их этнической и конфессиональной принадлежности. Главное сейчас – изгнать вооруженные банды из нашего общего дома и начать вместе жить и созидать, растить и воспитывать детей, обрабатывать землю. И более никогда не позволять никому со стороны вбивать клинья в наши отношения. Достаточно за последние 30 лет кормили нас "завтраками", преследуя свои меркантильные интересы и применяя к нам известные двойные стандарты. Свое будущее отныне пишем мы сами".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Ильхам Алиев: Наше слово так же ценно, как и наша подпись
Ильхам Алиев: Наше слово так же ценно, как и наша подпись
20 сентября 2023 г. 21:16
Президент Ильхам Алиев: Светлая память о наших шехидах будет жить вечно в наших сердцах
Президент Ильхам Алиев: Светлая память о наших шехидах будет жить вечно в наших сердцах
20 сентября 2023 г. 21:13
Формирования вооруженных сил Армении в Карабахе подняли белый флаг
Формирования вооруженных сил Армении в Карабахе подняли белый флаг
20 сентября 2023 г. 13:14
Генпрокуратура: Незаконные армянские формирования продолжают наносить удары по мирному населению
Генпрокуратура: Незаконные армянские формирования продолжают наносить удары по мирному населению
20 сентября 2023 г. 11:00
МО: У ВС Армении в качестве трофеев захвачено 6 автомобилей Урал и 4 миномета
МО: У ВС Армении в качестве трофеев захвачено 6 автомобилей "Урал" и 4 миномета
20 сентября 2023 г. 10:29
Президент Азербайджана довел до внимания Блинкена, что карабахские армяне неоднократно приглашались к диалогу
Президент Азербайджана довел до внимания Блинкена, что карабахские армяне неоднократно приглашались к диалогу
20 сентября 2023 г. 09:43
Ильхам Алиев рассказал Блинкену о целях антитеррористических мероприятий
Ильхам Алиев рассказал Блинкену о целях антитеррористических мероприятий
20 сентября 2023 г. 09:35
МО: Более 60 боевых позиций ВС Армении перешли под контроль азербайджанской армии
МО: Более 60 боевых позиций ВС Армении перешли под контроль азербайджанской армии
19 сентября 2023 г. 21:37
МО Азербайджана призвало членов незаконных армянских вооруженных формирований сложить оружие и сдаться
МО Азербайджана призвало членов незаконных армянских вооруженных формирований сложить оружие и сдаться
19 сентября 2023 г. 21:09
АП: Для прекращения антитеррористических мероприятий незаконные армянские вооруженные формирования должны поднять белый флаг
АП: Для прекращения антитеррористических мероприятий незаконные армянские вооруженные формирования должны поднять белый флаг
19 сентября 2023 г. 18:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi