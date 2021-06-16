Украинский город готов побрататься с одним из освобожденных от оккупации городов Азербайджана

Украинский город Полтава готов подписать соглашение о побратимстве с одним из освобожденных от оккупации городов Азербайджана.

Украинский город Полтава готов подписать соглашение о побратимстве с одним из освобожденных от оккупации городов Азербайджана.

Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report заявил мэр Полтавы Александр Мамай.

"Безусловно, если и заводить какую-то дружбу с азербайджанским городом, всем хочется завести дружбу с Баку. Мы это прекрасно понимаем. Мы с большим удовольствием cтали бы побратимами с городом в Азербайджане. Конечно, если есть какой-то освобожденный город, пусть он будет с населением 30-40-50 тысяч, мы с удовольствием это сделаем. Так же, как мы сегодня дружим с грузинским городом Боржоми и дружим уже десятилетиями, общаемся. Наши делегации совершают взаимные визиты. И если выпадет такая честь, я бы лично с большим удовольствием посетил бы какой-то освобожденный город", - заявил А. Мамай.

По его словам, мэрия Полтавы подготовит соответствующее предложение.