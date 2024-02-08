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Украинский депутат: Явка на выборах в Азербайджане была высокой

Украинский депутат: Явка на выборах в Азербайджане была высокой Особенность проведенных президентских выборов заключается в том, что они охватывали всю территорию независимого Азербайджана, включая Карабах, что объясняет высокий уровень явки избирателей на участках.
Внешняя политика
8 февраля 2024 г. 12:33
Украинский депутат: Явка на выборах в Азербайджане была высокой

Особенностью состоявшихся 7 февраля внеочередных президентских выборов в Азербайджане стало то, что впервые голосование прошло на всей территории страны, включая освобожденные территории. Это объясняет высокий уровень явки избирателей на участках.

Как сообщает Report, об этом глава наблюдательной миссии от парламента Украины, депутат Верховной Рады, сопредседатель межпарламентской группы дружбы с Азербайджаном Валерий Колюх заявил на пресс-конференции.

"Каждый гражданин Азербайджана, приняв участие в выборах президента, стал причастным к победе азербайджанского народа и восстановлению территориальной целостности вашего государства. Я хочу отметить, что проведение выборов на деоккупированной части страны – это своеобразный опыт и для нас, для украинских властей", - сказал Колюх.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynalı deputat: “Azərbaycanda keçirilən seçkilərdə fəallıq yüksək olub”

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