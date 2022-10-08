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Украинский депутат: Встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Праге - шаг к миру

Украинский депутат: Встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Праге - шаг к миру "Знаменательная встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в столице Чехии Праге - это шаг к миру между двумя странами, которые долгое время находились в состоянии конфликта".
Внешняя политика
8 октября 2022 г. 17:22
Украинский депутат: Встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Праге - шаг к миру

"Знаменательная встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в столице Чехии Праге - это шаг к миру между двумя странами, которые долгое время находились в состоянии конфликта".

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил депутат Верховной Рады Украины от правящей партии "Слуга народа" Юрий Камельчук.

Он подчеркнул важность признания Арменией территориальной целостности Азербайджана: "Я бы хотел, чтобы вопрос признания Арменией территориальной целостности Азербайджана был реализован в рамках достигнутых ранее соглашений".

Юрий Камельчук выразил надежду на мирное сосуществование людей в регионе.

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Версия на английском языке Ukrainian MP: Meeting between Ilham Aliyev and Nikol Pashinyan in Prague is a step towards peace 
Версия на азербайджанском языке Ukraynalı deputat: "İlham Əliyevlə Nikol Paşinyanın Praqadakı görüşü sülh istiqamətində atılmış addımdır"

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