Украинский депутат: Встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Праге - шаг к миру

"Знаменательная встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в столице Чехии Праге - это шаг к миру между двумя странами, которые долгое время находились в состоянии конфликта".

"Знаменательная встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в столице Чехии Праге - это шаг к миру между двумя странами, которые долгое время находились в состоянии конфликта".

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил депутат Верховной Рады Украины от правящей партии "Слуга народа" Юрий Камельчук.

Он подчеркнул важность признания Арменией территориальной целостности Азербайджана: "Я бы хотел, чтобы вопрос признания Арменией территориальной целостности Азербайджана был реализован в рамках достигнутых ранее соглашений".

Юрий Камельчук выразил надежду на мирное сосуществование людей в регионе.