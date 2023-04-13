Камельчук: В связи с атакой Армении на Азербайджан с помощью иранских БПЛА следует обратиться в ООН

Все военные конфликты сопровождаются санкциями. Нападающая сторона должна подвергнуться санкциям со стороны международного сообщества.
Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report заявил депутат Верховной Рады Украины от правящей партии "Слуга народа" Юрий Камельчук, комментируя очередные военные провокации Армении на границе с Азербайджаном.
"Если будет доказано, что Армения использовала дроны иранского производства во время нападения на территорию Азербайджана, следует обратиться в ПАСЕ, в Совет безопасности ООН, в связи с чем должны быть введены как секторальные санкции, так и в отношении ответственных за нападение лиц. Военные преступления должны быть предотвращены, виновные должны быть привлечены к ответственности и наказаны”, - добавил депутат.