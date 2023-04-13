Камельчук: В связи с атакой Армении на Азербайджан с помощью иранских БПЛА следует обратиться в ООН

Все военные конфликты сопровождаются санкциями. Нападающая сторона должна подвергнуться санкциям со стороны международного сообщества

Все военные конфликты сопровождаются санкциями. Нападающая сторона должна подвергнуться санкциям со стороны международного сообщества.

Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report заявил депутат Верховной Рады Украины от правящей партии "Слуга народа" Юрий Камельчук, комментируя очередные военные провокации Армении на границе с Азербайджаном.

"Если будет доказано, что Армения использовала дроны иранского производства во время нападения на территорию Азербайджана, следует обратиться в ПАСЕ, в Совет безопасности ООН, в связи с чем должны быть введены как секторальные санкции, так и в отношении ответственных за нападение лиц. Военные преступления должны быть предотвращены, виновные должны быть привлечены к ответственности и наказаны”, - добавил депутат.