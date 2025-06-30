Депутат Верховной Рады: Украина хорошо понимает боль и справедливый гнев Азербайджана

Украинский депутат: Украина хорошо понимает боль и справедливый гнев Азербайджана

Сопредседатель группы по межпарламентским связям между Украиной и Азербайджаном, депутат Верховной Рады Владимир Крейденко выразил солидарность с азербайджанским народом в связи с инцидентом с жестоким обращением с азербайджанцами в Екатеринбурге.

В беседе с корреспондентом Report Крейденко сообщил, что Украина, которая уже долгие годы борется против российской агрессии, хорошо понимает боль и справедливый гнев Азербайджана.

"Решительно осуждаю любые формы насилия, дискриминации и нарушения прав азербайджанцев в России. Такие действия неприемлемы в цивилизованном мире и грубо противоречат нормам международного права. Эти репрессии - еще одно доказательство того, что Россия и право несовместимы. Для кремлевского режима жизни других народов не имеют никакой ценности. Россия издавна использовала людей как ресурс для имперских целей, унижала их достоинство. В такой ситуации особенно важно укреплять связи между нашими народами. Украина, которая каждый день защищает не только свою свободу, но и безопасность всего демократического мира, надеется на солидарность своих партнеров - в том числе азербайджанского народа, имеющего горький опыт борьбы против несправедливости и внешнего давления", - подчеркнул Крейденко.

Депутат добавил, что сегодня усиление гуманитарной поддержки Украине со стороны Азербайджана актуально как никогда. "Речь идет о помощи пострадавшим семьям, поставках необходимых товаров, лекарств, генераторов, а также участии в восстановлении жизненно важной инфраструктуры. Такая помощь будет не только практическим вкладом в общую победу, но и искренним проявлением братства и стратегического партнерства между нашими странами.

В борьбе против тоталитаризма нам нужны совместные действия и единство. Сейчас не время говорить о солидарности - время действовать. Мы высоко ценим каждый жест поддержки и уверены, что Азербайджан вместе с нами на стороне правды, достоинства и свободы. Уверен, что азербайджанский народ достойно пройдет эти испытания, и сотрудничество между нашими государствами еще больше укрепится в защите общих ценностей в регионе и мире", - сказал Крейденко.