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Украинский депутат: Создание новых экономических зон - важный шаг для будущего процветания региона

Украинский депутат: Создание новых экономических зон - важный шаг для будущего процветания региона "Создание новых экономических районов в таком регионе, как Южный Кавказ, после подписанного по окончанию карабахской войны заявления, безусловно, является важным шагом на пути к будущему экономическому процветанию всего региона".
Внешняя политика
17 июля 2021 г. 10:30
Украинский депутат: Создание новых экономических зон - важный шаг для будущего процветания региона

"Создание новых экономических районов в таком регионе, как Южный Кавказ, после подписанного по окончанию карабахской войны заявления, безусловно, является важным шагом на пути к будущему экономическому процветанию всего региона".

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил председатель комитета Верховной Рады Украины по финансовой, налоговой и таможенной политике, народный депутат Марьян Заблоцкий.

Он отметил, что создание Восточно-Зангезурского экономического района, а также запуск в будущем Зангезурского коридора будут выгодны для всех стран региона, в том числе и для украинских компаний. "Считаю, что Армения тоже сможет воспользоваться мирным договором, который будет заключен на основе достигнутого соглашения", - добавил он.

По его словам, создание двух новых экономических зон, в которые вошли освобожденные от оккупации районы (Восточный Зангезур и Карабахский экономический район), свидетельствует о том, что после восстановления независимости Азербайджана эти территории впервые будут вовлечены в сельскохозяйственную отрасль страны.

"Но я считаю, что это также внесет серьезный вклад в региональную коммуникацию. Потому что активность экономического района, учитывая, что он является стратегическим местом для региона, откроет новые экономические возможности в новых коммуникациях. Говоря о перспективах развития этих регионов после создания новых экономических районов, М.Заблоцкий отметил, что ведется работа по привлечению в эти районы внутренних и иностранных инвестиций: "И в этом плане разделение на новые экономические районы создает условия для привлечения инвестиций, так как это будут целевые инвестиции", - добавил депутат.

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Версия на английском языке Ukrainian MP: Creation of new economic zones - important step for future prosperity of South Caucasus
Версия на азербайджанском языке Ukraynalı deputat: "Yeni iqtisadi rayonların yaradılması bölgənin gələcək iqtisadi rifahı üçün mühüm addımdır”

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