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Украинский депутат поблагодарил президента и народ Азербайджана за гуманитарную помощь

Украинский депутат поблагодарил президента и народ Азербайджана за гуманитарную помощь Хочу поблагодарить президента Азербайджана и дружественный нам азербайджанский народ за гуманитарную помощь и за системную поддержку, оказываемой Украине.
Внешняя политика
18 июля 2023 г. 15:51
Украинский депутат поблагодарил президента и народ Азербайджана за гуманитарную помощь

Народный депутат Украины поблагодарил президента Азербайджана и дружественный азербайджанский народ за оказание гуманитарной помощи и за системную поддержку, оказываемую Украине.

Как сообщает Report, об этом член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, глава подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Сергей Нагорняк заявил в ходе круглого стола "Украина - Азербайджан: стратегическое партнерство в условиях вызовов глобальному мировому порядку. Диалог третий".

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении дополнительных 7,6 миллиона долларов на закупку и передачу Украине электрооборудования в рамках гуманитарной помощи. Я хочу поблагодарить президента Азербайджана и дружественный нам азербайджанский народ за эту помощь, за системную поддержку, которую мы ощущаем с момента полномасштабного вторжения России. Для нас важно, что Азербайджан поддерживает нашу территориальную целостность, а в первые дни после полномасштабного вторжения отправил большую партию гуманитарной помощи, в частности медикаменты и медицинское оборудование, и с того времени гуманитарная помощь оказывается системно",- сказал он.

Депутат добавил, что Азербайджан также внес вклад в энергетический сектор Украины в критический для страны период.

"У нас была чрезвычайно сложная зима 2022/2023, и помощь Азербайджана помогла нам пережить этот тяжелый период. Сейчас помощь выделена также для энергосектора Украины, что для нас очень важно, так как мы восстанавливаем энергосистему и готовимся к зиме",- подчеркнул С. Нагорняк.

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Версия на английском языке Ukrainian MP thanks Azerbaijani President and people for humanitarian aid
Версия на азербайджанском языке Ukraynalı deputat humanitar yardıma görə Azərbaycan Prezidentinə və xalqına təşəkkür edib

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