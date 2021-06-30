Украинский депутат о службе ASAN: Вы ушли от нас намного вперед

Украина заинтересована перенять опыт Азербайджана в усовершенствовании работы служб по оказанию услуг населению.

Украина заинтересована перенять опыт Азербайджана в усовершенствовании работы служб по оказанию услуг населению.

Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report , заявила украинский депутат Лариса Билозир.

"Мы сейчас работаем с Центром предоставления административных услуг. Тут тоже есть чему поучиться у Азербайджана. Мы смотрели, насколько у вас все в одном центре происходит, т.е. у вас все услуги не только административные, но и социальные предоставляются в одном месте. Даже что касается полиции, я имею в виду выдачу водительских прав, паспорта - у вас все в одном месте. Даже коммунальные можно там оплатить наперед. Все в одном месте происходит и не надо ходить по разным структурам. У нас тоже есть ЦНАПы, но при этом небольшая проблема – министерства не хотят делиться частью своих полномочий, потому что это деньги, поступления, спецфонды.

Вы намного вперед ушли от нас, но мы очень большими темпами пытаемся это внедрять в Украине и представлять услуги в одном месте в Центрах представления услуг", - заявила Л. Билозир.

Депутат отметила, что Украина перенимает опыт Азербайджана в этой сфере: "У вас очень хорошо это налажено. Мне бы хотелось поехать именно в Азербайджан и посмотреть, как это работает... Думаю, обязательно в следующей году найду возможность и вместе с членами подкомитета мы хотели бы увидеть все своими глазами".