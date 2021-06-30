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Украинский депутат о службе ASAN: Вы ушли от нас намного вперед 

Украинский депутат о службе ASAN: Вы ушли от нас намного вперед  Украина заинтересована перенять опыт Азербайджана в усовершенствовании работы служб по оказанию услуг населению.
Внешняя политика
30 июня 2021 г. 10:04
Украинский депутат о службе ASAN: Вы ушли от нас намного вперед 
Лариса Билозир
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Украина заинтересована перенять опыт Азербайджана в усовершенствовании работы служб по оказанию услуг населению.

Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report , заявила украинский депутат Лариса Билозир.

"Мы сейчас работаем с Центром предоставления административных услуг. Тут тоже есть чему поучиться у Азербайджана. Мы смотрели, насколько у вас все в одном центре происходит, т.е. у вас все услуги не только административные, но и социальные предоставляются в одном месте. Даже что касается полиции, я имею в виду выдачу водительских прав, паспорта - у вас все в одном месте. Даже коммунальные можно там оплатить наперед. Все в одном месте происходит и не надо ходить по разным структурам. У нас тоже есть ЦНАПы, но при этом небольшая проблема – министерства не хотят делиться частью своих полномочий, потому что это деньги, поступления, спецфонды.
Вы намного вперед ушли от нас, но мы очень большими темпами пытаемся это внедрять в Украине и представлять услуги в одном месте в Центрах представления услуг", - заявила Л. Билозир.

Депутат отметила, что Украина перенимает опыт Азербайджана в этой сфере: "У вас очень хорошо это налажено. Мне бы хотелось поехать именно в Азербайджан и посмотреть, как это работает... Думаю, обязательно в следующей году найду возможность и вместе с членами подкомитета мы хотели бы увидеть все своими глазами".

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Версия на азербайджанском языке Ukraynalı deputat ASAN xidmət haqqında: “Bizdən xeyli irəliyə getmisiniz”

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