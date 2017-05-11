Украинский депутат: Необходимо найти и наказать виновных в краже азербайджанских грузовиков

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы Украины должны четко среагировать и привлечь к уголовной ответственности всех тех, кто стоит за подобного рода преступлениями. Об этом заявил Report глава азербайджано-украинской межпарламентской группы дружбы Верховной Рады Украины Максим Курячий, комментируя недавние пропажи на территории Украины грузовиков, принадлежащих азербайджанским предпринимателям.

"Я, к сожалению, не могу сказать, что только азербайджанские грузовики являются объектами преступных посягательств в Украине. Правоохранительные органы должны четко среагировать, установить и найти виновных, привлечь к законной ответственности всех тех, кто стоит за подобного рода преступлениями", - заявил М. Курячий.

По его словам, уровень правовой культуры в любой стране определяется не только количеством хороших и нужных законов, но еще и качеством их исполнения.

"Именно поэтому я уже сделал от себя депутатское обращение к руководству правоохранительных органов Украины для того, чтобы данный факт был тщательным образом и достоверно расследован, должно быть возбуждено уголовное дело по этому поводу, должна быть установлена истина. Те, кто стоят за всем этим, должны предстать перед украинским судом", - сказал депутат.

Отметим, что за последние месяцы на территории Украины были украдены по меньшей мере 10 груженных грузовиков, принадлежащих различным компаниям Азербайджана. Последний инцидент произошел в начале мая в Винницкой области, когда пропала фура с 20 тоннами мясных продуктов, принадлежавшая азербайджанской компании "Кавказский консервный завод".