Депутат: Надеюсь, что группа дружбы Украина-Азербайджан в этом созыве будет работать активнее

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ "Надеюсь, что межпарламентская группа дружбы Украина-Азербайджан в этом созыве Верховной Рады будет работать активнее".

Об этом Report заявил депутат Верховной Рады Украины (ВР), председатель комитета по таможне и налоговой политике азербайджанец Роман Насиров.

По его словам, в настоящее время группа дружбы находится на стадии формирования. "Я уже написал заявление, чтобы вступить в нее, и буду стараться ее возглавить", - отметил депутат.

Р.Насиров подчеркнул, что основными направлениями деятельности группы дружбы станут поддержание и развитие отношений между Азербайджаном и Украиной, а также укрепление экономических связей.

Он также отметил, что планируется создание веб-сайта группы дружбы, а также привлечение в нее большего количества депутатов.