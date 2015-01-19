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    Депутат: Надеюсь, что группа дружбы Украина-Азербайджан в этом созыве будет работать активнее

    Планируется создание веб-сайт группы дружбы, а также привлечение новых участников

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ "Надеюсь, что межпарламентская группа дружбы Украина-Азербайджан в этом созыве Верховной Рады будет работать активнее".

    Об этом Report заявил депутат Верховной Рады Украины (ВР), председатель комитета по таможне и налоговой политике азербайджанец Роман Насиров.

    По его словам, в настоящее время группа дружбы находится на стадии формирования. "Я уже написал заявление, чтобы вступить в нее, и буду стараться ее возглавить", - отметил депутат.

    Р.Насиров подчеркнул, что основными направлениями деятельности группы дружбы станут поддержание и развитие отношений между Азербайджаном и Украиной, а также укрепление экономических связей. 

    Он также отметил, что планируется создание веб-сайта группы дружбы, а также привлечение в нее большего количества депутатов. 

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