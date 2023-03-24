Украинский депутат: Китай еще не решил, будет ли он поддерживать Россию

Встреча лидеров России и Китая свидетельствует о том, что Пекин еще не решил, будет ли он поддерживать войну Москвы в Украине.

Встреча лидеров России и Китая свидетельствует о том, что Пекин еще не решил, будет ли он поддерживать войну Москвы в Украине.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил член правящей партии "Слуга народа" Верховной Рады Украины Юрий Камельчук.

По его словам, Китай продолжает поддерживать Россию финансово. Потому что Пекин транспортирует энергоносители из Москвы - получает нефть, газ и т.д., а взамен Россия закупает электротехнику и т.д. по контрактам, подписанным еще до начала широкомасштабных военных действий в Украине.

"Китай также не присоединяется ни к европейским, ни к американским санкциям. Это означает поддержку войны России против Украины. Посмотрим, что произойдет в будущем. Но сейчас предложение Китая по "миру" неприемлемо. Потому что мы не видим конкретных шагов с российской стороны", - подчеркнул депутат Верховной Рады.

По словам Камельчука, для Украины важен полный вывод российских военных с территории страны, в том числе из Крыма и Донбасса.