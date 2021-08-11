Украинский депутат: Карабах может стать важной площадкой для сотрудничества

Азербайджан сосредотачивает значительное внимание на восстановлении недавно возвращенных территорий, это может стать важной площадкой для сотрудничества между нашими странами.

Азербайджан сосредотачивает значительное внимание на восстановлении недавно возвращенных территорий, это может стать важной площадкой для сотрудничества между нашими странами.

Как передает Report, об этом на своей странице в Facebook написала депутат Верховной Рады Украины, заместитель сопредседателя группы по межпарламентским связям с Азербайджаном Людмила Марченко по итогам визита в Баку.

В публикации отмечена готовность Украины развивать развивать стратегическое партнерство с Азербайджаном.

"Было много проговорено, есть много идей и планов. Но все эти направления объединяет стратегическая цель Азербайджана по восстановлению территорий, которые были возвращены вооруженным путем осенью 2020 года. Для Украины здесь открывается возможность приобщиться к программам реинтеграции территорий и получения опыта", - говорится в публикации.

Отмечается, что на встрече обсуждалось развитие взаимоотношений в экономической сфере: "Азербайджан сосредотачивает значительное внимание на восстановлении недавно возвращенных территорий, это может стать важной площадкой для сотрудничества между нашими странами. В Азербайджане готовы предоставлять льготы для наших инвесторов и готовы к переговорам".

По словам Л.Марченко, была обсуждена также тема торговых взаимоотношений между двумя странами: "У Азербайджана есть продукция, интересная для Украины, и наоборот".

"Посредством "Международной медиаплатформы Украина - Азербайджан" в информационной сфере между Баку и Киевом начинается активное сотрудничество", - добавила Л.Марченко.

Людмила Марченко отметила, что в ходе визита в Баку состоялись встречи с помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым и председателем Государственного комитета по работе с диаспорой Фуадом Мурадовым. Л.Марченко также выразила благодарность председателю Всеукраинской общественной организации Объединенная диаспора азербайджанцев Украины Хикмету Джавадову за помощь в углубление связей с Азербайджаном.