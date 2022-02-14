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Украинский депутат: Ходжалинский геноцид - самое жестокое кровопролитие Карабахской войны

Украинский депутат: Ходжалинский геноцид - самое жестокое кровопролитие Карабахской войны Эти "черные" страницы нашей истории, без сомнения, стали уроком для всех наций и поколений. Уроком "Как делать нельзя". Тогда и Азербайджан, и Украина находились под пагубным влиянием более мощных и ультра-тоталитарных стран. Такое влияние не могло остать
Внешняя политика
14 февраля 2022 г. 16:52
Украинский депутат: Ходжалинский геноцид - самое жестокое кровопролитие Карабахской войны

Эти трагические страницы истории, без сомнения, стали уроком для всех наций и поколений. Уроком того, как нельзя поступать. Тогда и Азербайджан, и Украина находились под пагубным влиянием более мощных и ультра-тоталитарных стран. Такое влияние не могло остаться без последствий. Спустя годы после Холокоста схожие события произошли в азербайджанском городе Ходжалы.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил депутат Верховной рады Украины от правящей партии "Слуга народа" Юрий Камельчук, проводя параллели между Холокостом и Ходжалинским геноцидом.

"Массовое убийство мирных жителей стало самым жестоким кровопролитием за все время Карабахской войны. Обстрел города из тяжелых артиллерийских орудий начался в 23:00, и всего за пять часов погибло 500 мирных азербайджанцев. Насчет того, что мы можем сделать для того, чтобы массовые убийства больше никогда не повторялись, могу сказать одно: главная наша задача - устранить причины, которые ведут к войнам и конфликтам. И эта задача настолько сложная, что в свое время даже Лига наций не смогла с ней справиться. Причина кроется в эгоизме и агрессивности отдельных государств, затевающих войны. Именно поэтому сегодня, во времена гибридных конфликтов, мы должны искать не различия, а компромиссы. Дружеские и дипломатические связи, инвестиции и схожая история могут стать шагом к обретению стабильного мира. Азербайджан и Украина в этом однозначно преуспели", - сказал депутат.

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Версия на английском языке Ukrainian MP: Khojaly genocide - most brutal massacre of Karabakh war
Версия на азербайджанском языке Ukraynalı deputat: “Xocalı soyqırımı Qarabağ müharibəsinin ən amansız qırğını olub”

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