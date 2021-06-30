Украинский депутат: Интересно перенимать опыт, успешно реализованный в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ

Интервью восточноевропейского бюро Report с украинским депутатом Ларисой Билозир:

Интервью восточноевропейского бюро Report с депутатом Верховной Рады Украины Ларисой Билозир:

- Одной из сфер вашей деятельности в Верховной Раде является децентрализация. На каком уровне находится решение проблем в данной сфере в Украине? Как осуществляется обмен опытом с Азербайджаном в данной сфере?

- Очевидно, что реформа децентрализации – это одна из ключевых и, в принципе, наверно, единственная успешная в Украине. На сегодняшний день у нас полностью реформировано административное устройство. То есть если раньше у нас было больше 400 районов, то сегодня 136 районов, включая временно оккупированные районы. Это 1 470 общин. Фактически с 2014 года, уже 7 лет, проходила децентрализация добровольная, т.е мы разрешали селам и маленьким городам добровольно объединяться. Это имело успех, потому что передавались деньги на места, решения на места, ответственность на места. И в принципе мы смотрели, насколько могут общины и те люди, которые там проживают, управлять своими территориями, решать, что финансировать, а не так, чтобы Киев решал, что им нужно. Раньше главам администраций нужно было ехать в Киев и выпрашивать там. Сейчас они получили ресурс, налоги определенные на доходы физлиц 60%. Это очень важно. И они смогли как бы получать также инфраструктурную субвенцию. Мы увидели, что эти общины начали развиваться. И люди стали активнее. Советская система начала отмирать, соответственно через 7 лет было принято решение сделать это не добровольным, а административным методом, и 25 октября прошлого года прошли выборы на новой основе. Сегодня не простое время. Можно сказать немного хаотическое, потому что им приходится менять форму юридическую, право на заступления, передавать все органы от районных администраций, принять в собственность, например, лагеря, школы, садики. Это все отдельные юридические лица, их надо переоформить, зарегистрировать. Конечно, было тяжело. Сегодня уже немного выравнивается. Общины берут на себя даже районные больницы. Это тоже непростой вопрос. Им финансово сейчас очень тяжело. Но мне кажется, это отход от советской системы.

Над этой реформой мы работаем уже 7 лет вместе с Европейским союзом. Эта реформа уникальна в том виде, что мы ее не скопировали с европейских стран, она разрабатывалась и внедрялась уникально, исходя из опыта Украины и самими украинцами, хотя и с помощью немцев, с помощью поляков – у них очень хороший опыт. Швеция нам очень помогала, финансировала. Было очень много программ. Я глава подкомитета по админуслугам и админпроцедуре отмечу, что у вас в Азербайджане уже есть закон по админпроцедуре, а у нас его нет. Админпроцедура – это когда регулируются отношения государства и граждан, когда тебе не могут отказать в чем-то или пересчитать пенсию и не объяснить, когда тебе все объясняют. Вот этого у нас нет еще.

Этот закон сейчас во втором чтении, и мы надеемся, что как Азербайджан и европейские страны мы его примем, потому что надо защищать гражданина, бизнес от беспредела иногда чиновников, которые могут отказать в выдаче какой-то справки, куда-то послать за документами. Такого не должно быть.

В принципе мы сейчас работаем с Центром предоставления административных услуг. Тут тоже есть чему поучиться у Азербайджана. Мы смотрели насколько у вас все в одном центре происходит, т.е. у вас все услуги не только административные, но и социальные предоставляются в одном месте. Даже что касается полиции, я имею в виду выдачу водительских прав, паспорта - у вас все в одном месте. Даже коммунальные можно там оплатить наперед. Все в одном месте происходит и не надо ходить по разным структурам. У нас тоже есть ЦНАПы, но у нас есть небольшая проблема – министерства не хотят делиться частью своих полномочий, потому что это деньги, поступления, спецфонды. У нас Минюст и МВД, которые не очень хотят это делать, но они декларируют, и мы из всячески законом заставляем, чтобы регистрацию смерти, рождения, брака можно было сделать в сельской раде и не надо было идти в органы Минюста.

Вы намного вперед ушли от нас, но мы очень большими темпами пытаемся это внедрять в Украине и представлять услуги в одном месте в Центрах представления услуг. Но у нас не в каждой общине они есть. И у нас закон, который я предложила и он был принят - что через 3 года в каждой общине, сельской, городской, должны быть эти Центры предоставления админуслуг. Чтобы услуги были ближе к людям, чтобы им было комфортно их получать, чтобы они не стояли в очередях, чтобы это все было легко. То есть тут мы конечно, перенимаем опыт Азербайджана, потому что у вас очень хорошо это налажено. Мне бы хотелось поехать именно в Азербайджан и посмотреть, как это работает. И взять еще, возможно, представителей министерств, которые не хотят отдавать эти услуги на места, чтобы они посмотрели, как классно это работает, как это удобно для граждан страны, когда все очень быстро и легко. Это и есть лицо государства. Для гражданина страны, как предоставляются услуги, так он и воспринимает государство. Это лицо государства, общины. У вас эти органы государственные, у нас это органы общины – на уровне общин создаются, потому мне было бы интересно посмотреть, как предоставляются эти услуги в Азербайджане. Думаю, обязательно в следующей году найду возможность и вместе с членами подкомитета мы хотели бы увидеть все своими глазами.

- Какая активность имеется в украино-азербайджанских отношениях в сферах, которыми вы занимаетесь? Ожидаются ли какие-либо новые шаги в отношениях двух стран в курируемых вами сферах? В целом, как вы оцениваете межпарламентские связи двух стран в этих направлениях?

- Азербайджан всегда был дружественной страной. Президент своим указом определил 10 стратегических партнеров, и Азербайджан вошел в эти стратегические партнеры. Это очень важно, потому что азербайджанцы всегда были друзьями. У нас были всегда дружеские отношения и налажены очень серьезные экономические связи. У вас очень большая украинская диаспора и тоже самое у нас в Украине большая азербайджанская диаспора. В принципе, Азербайджан - действительно стратегический партнер на Южном Кавказе и самый главный здесь. Конечно, хотелось бы, чтобы плотнее работали в экономической сфере. Я знаю, что на сегодняшний день украинские продукты очень популярны в Азербайджане, открываются сети украинских гастрономов, также мы очень любим ваши продукты. Есть и много исторических моментов, которые нас объединяют. У вас временно был оккупирован, но уже деоккупирован Карабах, у нас оккупированы Крым, Донбасс.

Лариса Билозир

И в принципе, мне кажется, мы понимаем друг друга с полуслова. Как член Парламентской ассамблеи Совета Европы хочу сказать, что у нас есть поддержка от вашей делегации, когда слушаются вопросы временно оккупированного Донбасса, а вы имеете нашу поддержку. Что касается Азербайджана, то в прошлый раз в апреле на повестке дня каким-то образом вынесли вопрос о армянских военных заключенных, хотя ваша сторона очень четко говорила о том, что это террористы, которых задержали при попытке напасть на мирные города. Эти вопросы очень важны на повестке дня, их надо выносить в ЕС, но мне понравилось, что у вас очень сильная делегация. Там новые депутаты, которые представляют Азербайджан. Они боролись как львы. Я также являюсь членом комитета по миграции в ПАСЕ, и вспоминаю - у меня мороз по коже - когда ваша делегация принесли альбомы, которые они сами составили, где показано, какая это гуманитарная катастрофа, какое количество беженцев и сколько горя это приносит людям.

На самом деле, возможно, иногда европейцы далеки от этого. Уже много лет вопрос Азербайджана не то чтобы игнорировался, но откладывался. Все сочувствовали, подтверждали, что они уважают территориальную целостность Украины и Азербайджана, но было мало действий, и вам пришлось самим с этим справляться. Это сделало вас, наверно, сильнее, и этому нам надо поучиться у вас. Это помогло вам все-таки вернуть свои территории. Я помню эти альбомы и насколько сильны слова были представителей вашей делегации о том, что это миллионы судеб людей, которые не могут возвратиться туда, где они выросли - в Карабах. Я знаю, что очень много погибло людей. Примите мои соболезнования. Но были задействованы дроны, были задействованы абсолютно новые виды техники, и тут Украина должна тоже перенимать опыт, потому что все понимаем, что никто, кроме нас не освободит свои территории. Если даже Европа и НАТО говорят о перспективе вступления в НАТО, мы - не в НАТО и вы - не в НАТО. Мы должны опираться на свои силы, самое главное вкладывать деньги в вооруженные силы Украины, в нашу армию. Это тоже очень важный аспект экономического развития. Поэтому у нас есть опыт, чтобы им обмениваться, есть на что посмотреть в Азербайджане, а вам в Украине. Сотрудничество, добрососедские отношения - это очень важно. Потому я думаю, что с Азербайджаном нас очень много всего объединяет, похожая история, особенно новая история. Я думаю, что очень интересно перенимать опыт, который успешно реализован в Азербайджане.

- Что вы можете сказать о регулировании прав детей в Украине, как одной из курируемых вами сфер? Права скольких детей нарушены в Украине согласно статистике?

- На самом деле вопрос действительно очень важен. Я член спецкомиссии при временной следственной комиссии, которая образована в Верховной Раде и занимается тем, что касается защиты детей с инвалидностью, с особенными образовательными нуждами. Это такой статус детей, которые не могут учиться в обычной школе, им не подходит инклюзия, им нужны спецшколы, санаторные школы, а у нас идет процесс деинституциализации, когда нельзя ребенку жить в пансионате, он должен быть в семье. Я и члены нашей комиссии считаем, что это ошибочная реформа. Она должны касаться детей сирот, детей без статуса, детей, которые не имеют родителей. Им надо искать семьи. Но т.к. здесь у нас успехов нет, некоторые "реформаторы" решили взяться за специальные школы. Я не знаю есть ли спецшколы в Азербайджане для детей с глухотой, для незрячих детей, для детей с ДЦП, с аутизмом. Эти дети не всегда могут учиться в обычных школах или в инклюзивных. В Украине пытаются закрыть эти школы и показать, что вот мы решили вопрос ведь эти дети теперь с родителями. Но это немного не то направление. Мы сейчас боремся за то, чтобы изъять спецшколы, санаторные школы из этого процесса деинституциализации. Да, есть дети сироты, есть дети с особенными статусом, которым надо искать семьи. Понятно, что дома ребенка - это вчерашний день, от этого нужно отходить, но не все дети могут найти семью. Тяжело больным очень трудно найти родителей, и только иностранцы таких детей берут. Украинцы не совсем готовы к этому, потому что нужно особое лечение, особый вид ухода. Сегодня во время пандемии все эти проблемы по детям особенно обнажились. Эта пандемия нам показала и нарушения прав детей. На сегодняшний день это вопрос нарушения прав и свобод и интересов детей, он на повестке дня в Верховной Раде. Мы много всяких ошибок исправляем. Есть также санаторные школы, где надо лечить детей. Эта реформа пошла немного не в том направлении, она очень европейская, но на самом деле нельзя взять и просто опыт перенести. Надо быть реалистами и смотреть какие реалии в стране. Мы этими пробелами на сегодняшний день занимаемся, пытаемся защитить права и детей с особенными образовательными потребностями и их родителей, права которых тоже нарушаются.

- У вас есть статистка детей, погибших из-за войны на востоке Украины с 2014 по сей день?

- Более 200 детей. Мы в этом году приняли постановление, по которому 4 июня будет отмечаться как День памяти детей, которые пострадали от военный действий на востоке Украины. Это невинные дети, которые фактически стали заложниками ситуации, которая у нас сегодня на востоке - уже 7 лет фактически необъявленной войны. Это самое страшное, когда страдают от конфликта дети. Я думаю, что этот вопрос самый болезненный и про него очень тяжело говорить.