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Украинские политики поставили в пример независимость Азербайджана

Украинские политики поставили в пример независимость Азербайджана Украинские политики поставили в пример независимость Азербайджана
Внешняя политика
28 мая 2023 г. 12:21
Украинские политики поставили в пример независимость Азербайджана

Украинские политики поставили в пример независимость Азербайджана.

Как заявил восточноевропейскому бюро Report депутат Верховной Рады Украины от правящей партии "Слуга народа" Юрий Камельчук, в настоящее время сильный Азербайджан является историческим примером для народов, желающих обрести независимость.

Депутат отметил, что 28 мая 1918 года Азербайджан первым на мусульманском востоке провозгласил свою независимость:

"Но через два года Советский Союз оккупировал территорию Азербайджана. Однако в 1991 году Азербайджан вновь смог восстановить свою независимость. Это пример для других стран и народов, борющихся за всю свою независимость".

Другой депутат Верховной Рады Ярослав Юрчишин также заявил восточноевропейскому бюро Report, что успешное провозглашение независимости Азербайджаном 105 лет назад и восстановление ее в 1991 году, стало примером и для других советских стран:

"Желаю, чтобы и после этого азербайджано-украинское стратегическое партнерство принесло больше плодов”, - добавил он.

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