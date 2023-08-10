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Украинские дети посетили Шеки

Украинские дети посетили Шеки В Азербайджане продолжается социальная реабилитация пострадавших от войны в Украине детей, организованная Агентством социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения.
Внешняя политика
10 августа 2023 г. 15:33
Украинские дети посетили Шеки

В Азербайджане продолжается социальная реабилитация пострадавших от войны в Украине детей, организованная Агентством социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Как сообщает Северо-Западное бюро Report, 10 августа украинские дети ознакомились с историческими местами и достопримечательностями древнего Шеки.

Ознакомление детей с историческими местами древнего Шеки началось с территории Национального историко-архитектурного заповедника "Юхары Баш". Особый интерес у них вызвал Дворец шекинских ханов – уникальный историко-архитектурный памятник XVIII века. Здесь дети узнали о том, что исторический центр Шеки вместе с Ханским дворцом включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сам дворец был воздвигнут в 1761–1762 годах и не имеет аналогов в мире с точки зрения технологии строительства, поскольку при его создании не использовались ни гвозди, ни клей.

Украинские дети сфотографировались на память перед дворцом.

Во время ознакомления с гостиничным комплексом "Юхары Каравансарай", который находится на территории заповедника и датируется концом XVIII века, детям рассказали, что этот комплекс, построенный в восточном архитектурном стиле, состоит примерно из трехсот комнат и подвала. В XVIII–XIX веках в этом каравансарае в основном останавливались и занимались торговлей туристы из стран Ближнего и Среднего Востока. В настоящее время этот памятник функционирует как гостиница.

Посещение исторических мест Шеки вызвало большой интерес у украинских детей.

В рамках поездки в Шеки украинские дети ознакомились с процессом приготовления шекинской халвы – одной из самых известных сладостей этого края.

После Шеки также планируется организация экскурсии украинских детей в Шамахы.

Отметим, что в рамках 14-дневной программы социальной реабилитации оказывается содействие стабилизации эмоционального состояния детей, а также обеспечению их интеграции в общество. Они занимаются арт-терапией, индивидуальной и групповой терапией с участием профессионального психолога. Участники лагеря также принимают участие в психосоциальных тренингах, курсах английского языка, занятиях национальными танцами, мастер-классах.

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Версия на английском языке ФотоUkrainian children visit Azerbaijan’s Shaki
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