Украинские дети посетили Центр Гейдара Алиева

Украинские дети, прибывшие в Азербайджан в рамках программы реабилитации, посетили Центр Гейдара Алиева в Баку

Украинские дети, прибывшие в Азербайджан в рамках программы реабилитации, посетили Центр Гейдара Алиева в Баку.

Как передает Report, экскурсия началась с ознакомления в музее Центра с автомобилями, находившимися в служебном пользовании общенационального лидера Гейдара Алиева.

Большой интерес у детей вызвал созданный в Центре Музей Гейдара Алиева, в котором они узнали факты из жизни великого лидера.

Помимо этого, они также были проинформированы о Центре Гейдара Алиева и его создании.

Отметим, что в рамках 14-дневной программы социальной реабилитации, организованной Агентством социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения, помимо столицы, украинские дети познакомились с регионами страны. Они побывали в Шамахы, Исмаиллы, Габале и Шеки. Кроме того, дети также принимают участие в психосоциальных тренингах, проходят курсы английского языка, обучаются национальным танцам и посещают мастер-классы.