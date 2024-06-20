Украинские дети ознакомились с достопримечательностями Баку

Украинские дети, находящиеся в Азербайджане для социальной и психологической реабилитации, ознакомились с достопримечательностями Баку - Ичеришехер и дворцовым комплексом Ширваншахлар, Девичьей башней и приморским бульваром.

Украинские дети, находящиеся в Азербайджане для социальной и психологической реабилитации, ознакомились с достопримечательностями Баку - Ичеришехер и дворцовым комплексом Ширваншахлар, Девичьей башней и приморским бульваром.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

В ближайшие дни запланированы посещение детьми храма Атешгях, холма Янардаг и поездки в регионы. В то же время украинские дети будут примут участие в групповой терапии в Баку и регионах (Габала, Шеки), занятиях медитацией и йогой, пройдут психосоциальный тренинг и ознакомятся с национальной кухней Азербайджана.

Сельджан Заургызы