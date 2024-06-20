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Украинские дети ознакомились с достопримечательностями Баку

Украинские дети ознакомились с достопримечательностями Баку Украинские дети, находящиеся в Азербайджане для социальной и психологической реабилитации, ознакомились с достопримечательностями Баку - Ичеришехер и дворцовым комплексом Ширваншахлар, Девичьей башней и приморским бульваром.
Внешняя политика
20 июня 2024 г. 13:44
Украинские дети ознакомились с достопримечательностями Баку

Украинские дети, находящиеся в Азербайджане для социальной и психологической реабилитации, ознакомились с достопримечательностями Баку - Ичеришехер и дворцовым комплексом Ширваншахлар, Девичьей башней и приморским бульваром.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

В ближайшие дни запланированы посещение детьми храма Атешгях, холма Янардаг и поездки в регионы. В то же время украинские дети будут примут участие в групповой терапии в Баку и регионах (Габала, Шеки), занятиях медитацией и йогой, пройдут психосоциальный тренинг и ознакомятся с национальной кухней Азербайджана.

Сельджан Заургызы

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Версия на английском языке ФотоUkrainian children get acquainted with Azerbaijan's rich history and culture
Версия на азербайджанском языке ФотоUkraynalı uşaqlar Bakının tarixi yerləri ilə tanış olublar

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