Украинские депутаты: Трагедия 20 Января - ужасающее событие, которое никогда не должно повториться

Украинский народ вместе с Азербайджаном чтит память погибших в трагедии 20 Января.

Украинский народ вместе с Азербайджаном чтит память погибших в трагедии 20 Января.

Об этом восточноевропейскому бюро Report сказал депутат Верховной Рады Украины от правящей партии "Слуга народа" Юрий Камельчук.

"Трагедия 20 Января - это одно из ужасающих событий, которые никогда не должны повториться. И Украина, и Азербайджан занимают миролюбивую позицию. Исторически наши страны всегда подвергались нападениям со стороны империй, которые посягали на нашу независимость", - сказал он.

Другой депутат Верховной Рады Елизавета Ясько подчеркнула, что Кремль тогда, продолжая свою традицию, под предлогом "восстановления порядка" убивал мирных людей в Баку. "Это уже делалось ранее в Тбилиси, Алматы, а еще раньше в Будапеште. Потому что Москва верила, что имеет право решать, как жить соседним странам. На фоне краха имперской идеи попытка подавить национальные движения силой потерпела неудачу", - подчеркнула Ясько.

Депутат Рады выразила соболезнования азербайджанскому народу и руководству страны.