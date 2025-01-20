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Украинские депутаты: Трагедия 20 Января - ужасающее событие, которое никогда не должно повториться

Украинские депутаты: Трагедия 20 Января - ужасающее событие, которое никогда не должно повториться Украинский народ вместе с Азербайджаном чтит память погибших в трагедии 20 Января.
Внешняя политика
20 января 2025 г. 17:07
Украинские депутаты: Трагедия 20 Января - ужасающее событие, которое никогда не должно повториться

Украинский народ вместе с Азербайджаном чтит память погибших в трагедии 20 Января.

Об этом восточноевропейскому бюро Report сказал депутат Верховной Рады Украины от правящей партии "Слуга народа" Юрий Камельчук.

"Трагедия 20 Января - это одно из ужасающих событий, которые никогда не должны повториться. И Украина, и Азербайджан занимают миролюбивую позицию. Исторически наши страны всегда подвергались нападениям со стороны империй, которые посягали на нашу независимость", - сказал он.

Другой депутат Верховной Рады Елизавета Ясько подчеркнула, что Кремль тогда, продолжая свою традицию, под предлогом "восстановления порядка" убивал мирных людей в Баку. "Это уже делалось ранее в Тбилиси, Алматы, а еще раньше в Будапеште. Потому что Москва верила, что имеет право решать, как жить соседним странам. На фоне краха имперской идеи попытка подавить национальные движения силой потерпела неудачу", - подчеркнула Ясько.

Депутат Рады выразила соболезнования азербайджанскому народу и руководству страны.

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Версия на английском языке Ukrainian MPs: January massacre in Baku should never be repeated
Версия на азербайджанском языке Ukraynalı deputatlar: Bakıda yanvar qırğını heç vaxt təkrarlanmamalı olan dəhşətli hadisədir

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