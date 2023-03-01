Украинские депутаты продолжают встречи в Баку

Находящаяся в Баку с визитом официальная делегация Верховной рады Украины, состоящая из членов группы межпарламентской дружбы с Азербайджаном, сегодня провела встречу с вице-президентом Торгово-промышленной палаты Назимом Татлыевым.

Находящаяся в Баку с визитом официальная делегация Верховной рады Украины, состоящая из членов группы межпарламентской дружбы с Азербайджаном, сегодня провела встречу с вице-президентом Торгово-промышленной палаты Назимом Татлыевым.

Как сообщает Report, на встрече с участием сопредседателя группы межпарламентской дружбы Владимира Крейденко, депутатов Николая Галушко и Антона Швачко, а также председателя Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины Хикмета Джавадова, были обсуждены вопросы углубления двустороннего экономического сотрудничества, инвестиции азербайджанских бизнесменов в экономику Украины, участие украинских компаний в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана и др.

Украинские депутаты от имени председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука выразили благодарность всем гражданам Азербайджана, активно помогающим украинскому народу в решении гуманитарных вопросов и оказывающих поддержку в других сферах.

Кроме того, украинская делегация вместе с послом Украины в Азербайджане посетили Украинский дом и ознакомились с его деятельностью.

Отметим, что Украинский центр в Баку открылся в 2021 году. Здесь функционируют классы по изучению украинского языка, основная цель которого - налаживание сотрудничества между Украиной и Азербайджаном, а также популяризация украинского языка.