Украинцы Азербайджана изменили свой выбор

Стали известны результаты голосования проживающих в Азербайджане граждан Украины во втором туре президентских выборов.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦИК Украины, по итогам подсчета 100% бюллетеней 51.50% проголосовавших отдали свой голос за Владимира Зеленского.

Всего в голосовании на открытом при посольстве Украины в Азербайджане избирательном участке приняли участие 233 человека.

Напомним, что в первом туре проживающие в Азербайджане граждане Украины отдали свой голос за действующего президента Украины Петра Порошенко.

Отметим, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский по итогам обработки 79.66% бюллетеней набирает 73.07% голосов, действующий президент Петр Порошенко - 24.59%.