Украина планирует заключить новое соглашение с Азербайджаном

Украина вышла еще из двух соглашений в рамках СНГ и намерена заключить новые односторонние договора с государствами-участниками Содружества

Кабинет министров Украины одобрил выход страны из еще двух соглашений в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ).

Как передает Report cо ссылкой на украинские СМИ, об этом стало известно в ходе заседания правительства 22 июля.

Речь идет сразу о двух договорах, подписанных в рамках СНГ: это Соглашение о гуманитарном сотрудничестве государств-участников Содружества (подписано в 2005 году в Казани) и Соглашение о создании Совета по вопросам гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (подписано в 2006 году в Минске).

В то же время Киев будет заключать новые односторонние договора с государствами-участниками Содружества: каждый такой договор по отдельности будет заключен с Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Молдовой, Таджикистаном, Узбекистаном.

Кабмин также поручил МИД Украины уведомить руководящие органы СНГ о выходе нашей страны из вышеупомянутых соглашений.



