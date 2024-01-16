Посольство Украины выразило соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в цехе в Баку

Посольство Украины в Азербайджане выразило соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре мебельного цеха в Баку.

Посольство Украины в Азербайджане выразило соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в мебельном цехе в Баку.

Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице посольства в Facebook.

"Глубоко скорбим в связи с трагическим событием в мебельном цехе в Баку. Выражаем соболезнования родным и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в публикации.

В результате взрыва и пожара в мебельном цехе в Баку погибли 7 человек и 24 получили ранения.