Посол Владислав Каневский: Украина в полной мере сегодня переживает то, что пережил Азербайджан

Украина, как и Азербайджан, страдает сегодня от оккупации, что объединяет народы двух стран.

Как передает Report, об этом заявил посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский на приеме в украинском диппредставительстве по случаю Дня победы над фашизмом и Дня примирения в Украине.

«Самым дорогим для украинцем является мир, который объединяет нас, делая нас сильнее. Это не случайно, что в Азербайджане отмечают день Шуши, которая стала эпизодом начального этапа нагорно-карабахской войны. Это напоминает нам, насколько бывает зыбким состояние между миром и войной. Украина в полной мере переживает сегодня то, что пережил Азербайджан», - заявил В.Каневский, добавив, что это сегодня объединяет Украину и Азербайджан.

Посол напомнил, что 20 азербайджанцев были удостоены высшей награды – Героя Советского Союза – за освобождение Украины от фашистов.

В свою очередь член парламентской группы дружбы Руфат Гулиев подчеркнул, что для азербайджанцев второй родиной является Украина.

«Сегодня 500 тысяч азербайджанцев проживает в Украине и все они считают своей второй родиной Украину. Мы всегда будем поддерживать государственность и территориальную целостность Украины», - заявил Р.Гулиев.

По его словам, народы Азербайджана и Украины воевали плечом к плечу против фашизма, теряя своих братьев и сестер, но не сдавались.

«Азербайджан всегда будет с Украиной», - подчеркнул азербайджанский парламентарий.