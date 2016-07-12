Украина выступает за создание единого экономического пространства со странами Восточного партнерства

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Украина инициирует обсуждение вопроса создания единого экономического пространства со странами Восточного партнерства. Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Я сегодня поднял вопрос о возможности дискуссии о создании единого экономического пространства", — заявил глава МИД Украины.

По его словам, страны намерены провести консультации по этому вопросу и встретиться осенью для дальнейшего обсуждения.

Программа Восточное партнерство, направленная на сближение ЕС с шестью восточными соседями - Азербайджаном, Арменией, Грузией, Украиной, Молдовой и Беларусью, - стартовала в 2009 году. Ее инициаторами стали Польша и Швеция.