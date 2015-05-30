​Украина предложила отделить Азербайджан, Беларусь и Армению от "Восточного партнерства"

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Глава представительства Украины при Европейском союзе Константин Елисеев считает, что политику "Восточного партнерства" стоит пересмотреть и отделить от нее Азербайджан, Беларусь и Армению.

Как передает Report, об этом Елисеев заявил в пятницу в рамках 8-го Киевского форума.

"Во-первых, мы можем обеспечить политику дифференциации в рамках "Восточного партнерства". Мне кажется, уже пора отделить три страны - Украину, Грузию и Молдавию от Армении, Азербайджана, Беларуси. Мы пытались это сделать на Рижском саммите, у нас было, кстати, согласовано трехстороннее заявление относительно Украины, Грузии и Молдавии. То есть, четкая дифференциация", - подчеркнул Елисеев.